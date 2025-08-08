|
Международные валютные резервы Грузии увеличились на 331,3 миллиона долларов США
08.08.2025 12:55
По состоянию на июль 2025 года международные валютные резервы Грузии увеличились на 331,3 млн долларов США и превысили 5,0 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём валютных резервов Грузии увеличился на 348 млн долларов США. Международные валютные резервы являются важным индикатором макроэкономической стабильности страны отмечают в Нацбанке Грузии.
На увеличение резервов повлияла активизация покупок валюты Национальным банком Грузии. Объём июльских покупок пока неизвестен, Национальный банк опубликует его 25 августа, однако известно, что объём покупок в июне составил 266 млн долларов США, а объём покупок за первое полугодие 2025 года – 880 млн долларов США.
«По состоянию на июль 2025 года доля золота в общем объеме международных валютных резервов составляет 15,1% (757 млн долларов США). В результате изменения цены на золото стоимость монетарного золота с момента его приобретения увеличилась на 257 млн долларов США, что подтверждает обоснованность стратегии Национального банка по диверсификации резервов.
Национальный Банк Грузии опубликует обновленные данные об официальных международных резервах 8 сентября 2025 года», — говорится в заявлении Нацбанка.
