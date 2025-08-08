Замгенсека «Национального движения»: Кобахидзе предает страну

08.08.2025 14:35





«Кобахидзе предает страну и отодвигает её интересы на второй план», — сказал заместитель генерального секретаря «Национального движения» Ираклий Павленишвили отвечая на заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о том, что войну 2008 года развязал Михаил Саакашвили «и его режим».



«Конечно, это ложь, ведь вы все прекрасно знаете, что в Грузии было законно избранное правительство и какая поддержка была у грузинского правительства тогда. Не знаю, была ли такая поддержка у какого-либо правительства в новейшей истории Грузии…



Мы неоднократно заявляли, что это не политическая организация, а преступный синдикат, где единственным признаком, по которому отбирают людей, в том числе на государственные должности или в члены преступного синдиката, является лояльность. Именно поэтому мы видим, что для любого типа людей, начиная от певцов и заканчивая представителями других профессий, одним из критериев отбора является лояльность Иванишвили, а в данном случае — клану Кобахидзе. Это единственный принцип отбора, когда мы говорим о членах банды Иванишвили», — заявил Павленишвили.



Напомним, в 17-годовщину российско-грузинской войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента Михаила Саакашвили и его правительство, находившееся во власти в 2008 году, в начале августовской войны. Саакашвили остался у власти благодаря фальсификации выборов, и «недемократический, кровавый режим Саакашвили развязал войну», заявил Кобахидзе.





