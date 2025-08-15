При поддержке «Производи в Грузии», начинается размещение грузинских компаний на платформе Alibaba.com

При поддержке агентства «Произведи в Грузии» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, начинается размещение грузинских компаний на ведущей B2B-платформе электронной коммерции Alibaba.com.



По информации Минэкономики, на первом этапе планируется регистрация на платформе около 50 грузинских компаний.



«Агентство полностью покроет годовой членский взнос, а также другие расходы, связанные с популяризацией продукции и размещением на платформе. Грузинские компании будут пользоваться статусом так называемого Global Gold Supplier — своего рода верификацией, которая повышает доверие к компаниям и помогает потенциальным покупателям принимать обоснованные решения. Размещение на Alibaba.com даст грузинским компаниям уникальную возможность выйти на глобальный рынок, привлечь международных партнёров и увеличить экспорт», — говорится в сообщении министерства.



Кроме того, как отмечает ведомство, отбор компаний для размещения на платформе проходит в два этапа.



«На первом этапе агентством «Производи в Грузии» был проведён отбор/ранжирование компаний с наивысшими баллами, накопленными за годы на электронной платформе tradewithgeorgia.com. На втором этапе представленные Alibaba.com компании пройдут дополнительную верификацию. После завершения отбора при поддержке агентства будет организовано обучение компаний, после чего начнётся их размещение на платформе.



В ближайшее время планируется визит команды Alibaba.com в Грузию, в ходе которого представители ведущей платформы электронной коммерции ознакомятся с грузинской продукцией.



Alibaba.com была основана в 1999 году. Ведущая B2B-платформа электронной коммерции обслуживает покупателей и поставщиков в 200 странах и регионах мира. Платформа охватывает различные направления торговли, помогая бизнесу выходить на глобальный рынок, а покупателям — находить продукцию, поставщиков и быстро и эффективно размещать заказы», — говорится в информации, распространённой Министерством экономики.





