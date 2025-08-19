Сакстат сообщил о росте уровня безработицы по итогам второго квартала на 0,6%.

Уровень безработицы в городах по итогам второго квартала - 16,3%. В сельской местности - 11,2%.



▪️Число безработных выросло на 7,9 тысяч человек - до 227,6 тысяч.



▪️Уровень безработицы среди мужчин остался на уровне 15,9%, среди женщин он вырос с 10,9% до 12,2%.



▪️Сократилось число самозанятых - на 20,3 тысячи человек, до 422,2 тысяч.



▪️Число наемных работников выросло на 4,7 тысяч человек - до 940,5 тысяч.



Ранее сообщалось, что число пенсионеров в стране достигло 864,3 тысяч человек по итогам 2024 года.



Общая численность населения по итогам переписи, проведенной осенью прошлого года: 3 914 000 человек. В это число вошли и иностранные граждане, постоянно проживающие в Грузии.





