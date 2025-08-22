Активист Арчил Муселянц приговорен к 4 годам лишения свободы

Задержанный в рамках акций протеста Арчил Муселянц, обвиняемый в умышленном повреждении источника электропитания камер, установленных на столбе у парламента и поджоге, признан судом виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы.



Решение принял судья Георгий Аревадзе.



Согласно его пояснению, данная статья предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, однако, поскольку у Муселянца в прошлом была судимость, то, принимая это во внимание, он добавил к минимальному сроку один год и приговорил обвиняемого к 4 годам заключения.



Обвинение Арчилу Муселянцу было предъявлено по второй части статьи 187 УК, предусматривающей повреждение чужого имущества. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.



Конкретнее же, Муселянц обвиняется в целенаправленном повреждении и поджоге источника электропитания камер у парламента, чтобы сделать невозможной идентификацию лиц участников акции.



Источник: Новости - Грузия

