Активист Арчил Муселянц приговорен к 4 годам лишения свободы


22.08.2025   15:24


Задержанный в рамках акций протеста Арчил Муселянц, обвиняемый в умышленном повреждении источника электропитания камер, установленных на столбе у парламента и поджоге, признан судом виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы.

Решение принял судья Георгий Аревадзе.

Согласно его пояснению, данная статья предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, однако, поскольку у Муселянца в прошлом была судимость, то, принимая это во внимание, он добавил к минимальному сроку один год и приговорил обвиняемого к 4 годам заключения.

Обвинение Арчилу Муселянцу было предъявлено по второй части статьи 187 УК, предусматривающей повреждение чужого имущества. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Конкретнее же, Муселянц обвиняется в целенаправленном повреждении и поджоге источника электропитания камер у парламента, чтобы сделать невозможной идентификацию лиц участников акции.


