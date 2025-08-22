Грузия соединится с Турцией новой автомагистралью

22.08.2025 17:18





Грузия соединится с Турцией новой автомагистралью. Новая дорога из асфальтобетона длиной 11,3 километра заменит существующий прибрежный маршрут и через новый мост через реку Чорох соединится с объездной дорогой Батуми. Главным участком станет 7,6-километровый тоннель, который позволит обойти населённые пункты.



Сегодня Департамент автомобильных дорог Грузии опубликовал информацию о международном тендере. Он касается строительного надзора, ориентировочная стоимость которого составляет 14 миллионов долларов.



Проект финансируется Азиатским банком развития. В объявлении уточняется, что срок оказания услуг по надзору составит 48 месяцев. Заинтересованные компании должны подать предложения на английском языке через сайт Азиатского банка развития не позднее 22 сентября 2025 года.



Проект новой дороги длиной 11,3 км предусматривает обход посёлков Гонио, Квариати и Сарпи.



В описании проекта говорится:



Общая протяжённость проектируемой дороги составляет 11,4 км.



В рамках строительства предусмотрены транспортная развязка, три мостовых перехода и двухполосный тоннель.



На заключительном участке дороги, на территории посёлка Сарпи, планируются работы по расширению проезжей части.



Коридор дороги начинается с правого берега реки Чорох, где будет построена развязка, далее продолжается мостом через Чорох. После моста, в районе села Чарнали, трасса войдёт в тоннель протяжённостью 7,6 км, который пройдёт под территориями сёл Чарнали и Ахалсопели.



После тоннеля дорога пойдёт в направлении Сарпи и с помощью нового моста соединится с существующей международной трассой E70. Здесь проезжая часть будет расширена до самого грузино-турецкого пограничного пункта.





