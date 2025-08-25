Прямое авиасообщение между Тбилиси и Анкарой будет способствовать развитию бизнеса и экономик - замминистра

25.08.2025 19:30





По заявлению заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклия Надареишвили, правительство Грузии активно работает над развитием прямого авиасообщения в стране.



По его словам, примером этого является открытие авиарейса Тбилиси-Анкара-Тбилиси.



«Турция является одним из важных торгово-экономических партнёров Грузии. Соответственно, прямое авиасообщение между Тбилиси и Анкарой будет способствовать развитию бизнеса и экономики, а также туризма между нашими странами», — отметил Ираклий Надареишвили.



По данным министерства экономики, по данным за прошлый год, между Грузией и Турцией воздушным транспортом было перевезено более миллиона двухсот тысяч пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами.



«Что касается общей статистики: по итогам первых семи месяцев 2025 года в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – более двадцати тысяч. Количество пассажирских и грузовых рейсов, выполненных в январе-июле, на 16% превышает количество рейсов, выполненных за аналогичный период 2024 года. На данном этапе полеты выполняются во всех трёх международных аэропортах страны с частотой около 745 рейсов в неделю, а пассажиропоток также увеличился на 13%», – говорится в сообщении министерства экономики.



Для справки: с конца сентября турецкая бюджетная авиакомпания AJet будет выполнять регулярные рейсы между Тбилиси и Анкарой с частотой четыре рейса в неделю.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





