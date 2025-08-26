Грузия проиграла арбитражный спор с российской компанией и должна выплатить 76,9 млн долларов

Грузия проиграла арбитражный спор с российской энергетической компанией «Интер РАО» и должна выплатить ей 76,9 миллионов долларов. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров не удовлетворил апелляцию Грузии и оставил решение арбитражного суда в силе.



Кроме того, суд установил годовую процентную ставку на сумму компенсации, которая представляет собой ставку SOFR (Secured Overnight Financing Rate) плюс 2%. Соответственно, сумма, которую должна выплатить Грузия, увеличилась.



Компания «Интер РАО» экспортирует электроэнергию в Грузию, являясь одним из ключевых поставщиков. В то же время «Интер РАО» также закупает электроэнергию из Грузии в случае возникновения дефицита в России.





31 марта 2011 года между «Интер РАО» и тогдашним правительством Грузии был подписан меморандум, в котором грузинская сторона гарантировала компании неизменность тарифов на электроэнергию в стране в течение 15 лет.



Но в 2014 году Грузия приняла решение об изменении методологии расчета тарифов на электроэнергию. При этом поправка не включала гарантии возмещения убытков, вызванных девальвацией национальной валюты. К тому времени власть в стране уже сменилась на нынешнюю правящую партию «Грузинская мечта».



В 2016 году «Интер РАО» обратилась к правительству Грузии с просьбой изменить тарифы, но получила отказ. После этого, в 2017 году компания подала иск в арбитражный суд, заявив, что Грузия своими мерами нанесла ей ущерб.



Арбитраж подтвердил нарушение положений этого меморандума.





По словам бывшего президента Национального банка Грузии Романа Гоциридзе, в создавшейся ситуации виноват непосредственно бывший министр энергетики Каха Каладзе (сейчас он занимает пост мэра Тбилиси).



«Было прекрасно известно, что апелляция будет безуспешной, но она была подана для того, чтобы потянуть время. И это, в свою очередь, привело к тому, что сумма штрафа увеличилась.



Непосредственным виновником произошедшего является тогдашний министр энергетики Каха Каладзе, подписавший с «Интер РАО» соглашение, наносящее ущерб интересам страны и до сих пор засекреченное.



Аналогичная катастрофическая ситуация сложилась и с турецкой компанией, которой Грузия также проиграла апелляцию и ее обязали выплатить 380 млн долларов. А когда она этого не сделала, турецкая компания сама обратилась в суд и потребовала выполнения предыдущего решения. В итоге, с учётом штрафов можно со 100% вероятностью сказать, что Грузии придётся выплатить около 450 млн долларов.



Таким образом, только по этим двум делам страна теряет около 540 миллионов долларов. На эти деньги можно было бы решить многие проблемы.



Преступление такого масштаба не останется безнаказанным. Это правительство будет судимо за ущерб, причинённый стране».





