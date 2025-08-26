|
Глава НБГ: Этот год станет рекордным по объёму приобретения валютных резервов
26.08.2025 18:15
«Текущий год является лучшим с точки зрения закупки международных резервов», — заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава, говоря о росте валютных резервов страны.
По информации Национального банка Грузии, в июле благодаря интервенциям, проведённым через платформу Bmatch, банк пополнил валютные резервы на 416,9 млн долларов США, и объём международных резервов страны на конец июля превысил 5,0 млрд долларов.
Кроме того, по словам Натии Турнава, активная покупка резервов продолжается и в августе, и этот год станет рекордным по объёмам закупки международных валютных резервов.
«Основную роль играет растущая экономика и, в первую очередь, те экспортные отрасли, которые являются основными поставщиками иностранной валюты в Грузию. Это туризм, а также экспорт услуг и товаров. Конечно, следует подчеркнуть в целом стабильную ситуацию, что делает страну весьма привлекательной в этом отношении. В этом направлении у нас благоприятный прогноз», — отметила Натия Турнава.
Согласно данным Национального банка Грузии, валютные интервенции, осуществлённые в 2025 году, выглядят следующим образом:
• январь–февраль — чистых покупок через Bmatch не осуществлялось;
• март — чистая покупка через Bmatch составила 101,7 млн долларов;
• апрель — чистая покупка 266,4 млн долларов;
• май — чистая покупка 245,4 млн долларов;
• июнь — чистая покупка 266,0 млн долларов;
• июль — чистая покупка 416,9 млн долларов.
Нацбанк Грузии сообщает, что обновлённые данные об операциях на валютном рынке будут опубликованы 25 сентября 2025 года.
