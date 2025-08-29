Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В июле месяце рост ВВП составил 6.5% - «Грузстат»


29.08.2025   21:31


По информации Национальной службы статистики Грузии, по предварительной оценке, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, в июле 2025 года реальный рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 6.5%, а показатель за первые 7 месяцев текущего года – 8%.

Как говорится в заявлении «Грузстата», значительную роль в этом сыграли следующие отрасли: транспорт и складирование, информация и коммуникация, искусство, развлечения и отдых, торговля.

Также, по данным ведомства, тенденция к снижению зафиксирована в секторах перерабатывающей промышленности и строительства.


