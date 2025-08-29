|
В июле месяце рост ВВП составил 6.5% - «Грузстат»
29.08.2025 21:31
По информации Национальной службы статистики Грузии, по предварительной оценке, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, в июле 2025 года реальный рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 6.5%, а показатель за первые 7 месяцев текущего года – 8%.
Как говорится в заявлении «Грузстата», значительную роль в этом сыграли следующие отрасли: транспорт и складирование, информация и коммуникация, искусство, развлечения и отдых, торговля.
Также, по данным ведомства, тенденция к снижению зафиксирована в секторах перерабатывающей промышленности и строительства.