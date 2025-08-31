Проправительственные телеканалы сохраняют лидерство на рекламном рынке Грузии

Во втором квартале 2025 года в Грузии проправительственные телеканалы продолжали лидировать на рынке коммерческой рекламы, несмотря на общий спад доходов отрасли. Об этом говорится в отчете Национальной комиссии по коммуникациям.



По данным регулятора, крупнейший доход от рекламы получил связанный с правящей «Грузинской мечтой» телеканал «Имеди» – 5,4 млн лари (около 2 млн долларов), что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте оказался телеканал «Рустави 2», также поддерживающий партию власти, с доходом 2,6 млн лари (около 1 млн долларов), также минус 10% год к году. Проправительственный POSTV показал рост доходов на 15% до 1,6 млн лари (600 тыс. долларов).



Среди критически настроенных к власти телеканалов наибольший рост продемонстрировал TV Pirveli – плюс 52% до 1,6 млн лари (600 тыс. долларов). Доход Formula TV увеличился на 18% до 1,4 млн лари (520 тыс. долларов). Эти каналы считаются основными оппозиционными площадками после прекращения вещания Mtavari 1 мая.

Новостной портал BM.GE увеличил доход на 14% до 1 млн лари (370 тыс. долларов), тогда как доход Общественного вещателя упал на 71% до 0,2 млн лари (75 тыс. долларов). Развлекательный GDS остался на уровне 0,6 млн лари, Silknet вырос на 33% до 0,3 млн лари, Silk Media сохранил доход 0,1 млн лари, другие низкорейтинговые телеканалы вместе заработали 0,9 млн лари.



В целом комиссия отметила снижение коммерческих доходов от телевидения и радио на 12,1% год к году – с 20 млн лари (7,4 млн долларов) до 17,6 млн лари (6,5 млн долларов). Доходы телевидения снизились на 13% до 15,6 млн лари, радио – на 6% до 2 млн лари. Большая часть поступлений формируется за счет прямой рекламы, доля спонсорства и продакт-плейсмент остается незначительной.



В последнее время журналисты и медиаэксперты неоднократно высказывали опасения за финансовую устойчивость грузинских телеканалов, критических к правящей партии. В апреле 2025 года «Грузинская мечта» приняла спорные поправки к Закону «О вещании», расширив полномочия регулятора по контролю за контентом и наложению санкций. Также изменения установили жесткие ограничения на финансирование телевидения и радио из-за рубежа.





