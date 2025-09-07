|
Госаудит опубликовал отчет по деятельности «ИнгуриГЭС» за 2022–2023 годы
07.09.2025 15:57
Государственная служба аудита опубликовала отчет по деятельности «ИнгуриГЭС» за 2022–2023 годы, в котором выявлены серьёзные нарушения в кадровой и финансовой политике компании.
Кадровая политика
С двумя советниками и двумя консультантами были заключены контракты без конкретно прописанных функций и обязанностей.
Аудиторы не получили документов, подтверждающих их фактическую работу, хотя им было выплачено 279 913 лари зарплаты и 14 850 лари премий.
Одному сотруднику необоснованно компенсировали 7 500 лари за неиспользованный отпуск, что противоречит требованиям Трудового кодекса.
Финансовые нарушения
В компании выявлен слабый контроль за рабочим временем и трудовыми договорами, что привело к неэффективному управлению ресурсами.
Зафиксированы случаи нецелевого расходования топлива:
закупка топлива продолжалась даже для автомобилей, водители которых находились в отпуске (ущерб — 9 663 лари);
списание топлива на спецтехнику сопровождалось отсутствием GPS-данных и документальных подтверждений, что ставит под сомнение целесообразность расходов.
В выводах аудита говорится, что «ЭнгуриГЭС» нуждается в ужесточении внутреннего контроля и более прозрачном управлении, чтобы исключить практику неэффективного расходования государственных средств.
