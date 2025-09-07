Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госаудит опубликовал отчет по деятельности «ИнгуриГЭС» за 2022–2023 годы


07.09.2025   15:57


Государственная служба аудита опубликовала отчет по деятельности «ИнгуриГЭС» за 2022–2023 годы, в котором выявлены серьёзные нарушения в кадровой и финансовой политике компании.

Кадровая политика

С двумя советниками и двумя консультантами были заключены контракты без конкретно прописанных функций и обязанностей.

Аудиторы не получили документов, подтверждающих их фактическую работу, хотя им было выплачено 279 913 лари зарплаты и 14 850 лари премий.

Одному сотруднику необоснованно компенсировали 7 500 лари за неиспользованный отпуск, что противоречит требованиям Трудового кодекса.


Финансовые нарушения

В компании выявлен слабый контроль за рабочим временем и трудовыми договорами, что привело к неэффективному управлению ресурсами.

Зафиксированы случаи нецелевого расходования топлива:

закупка топлива продолжалась даже для автомобилей, водители которых находились в отпуске (ущерб — 9 663 лари);

списание топлива на спецтехнику сопровождалось отсутствием GPS-данных и документальных подтверждений, что ставит под сомнение целесообразность расходов.

В выводах аудита говорится, что «ЭнгуриГЭС» нуждается в ужесточении внутреннего контроля и более прозрачном управлении, чтобы исключить практику неэффективного расходования государственных средств.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна