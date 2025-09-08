Союз аэропортов Грузии назначил еще один субсидированный рейс на Eurobasket-2025

Союз аэропортов Грузии, по инициативе правительства Грузии, в связи с историческим успехом грузинской национальной сборной на Eurobasket-2025, назначил еще один субсидированный рейс, сообщило Минэкономики Грузии.



Субсидированный рейс из Тбилисского международного аэропорта в Ригу состоится 10 сентября в 7 часов утра, а болельщики вернутся в Грузию 11 сентября.



Стоимость авиабилета в одну сторону, субсидируемого Союзом аэропортов Грузии, составляет 195 евро. Купить билеты можно на онлайн-платформе TKTFLY.GE/eurobasket , которая будет доступна с 8 вечера.



«Возможность вылететь в столицу Латвии субсидированным рейсом смогут только те пассажиры, которые предъявят билеты на матч Eurobasket-2025 в Тбилисском международном аэропорту перед вылетом», — говорится в информации.





