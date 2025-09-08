Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Союз аэропортов Грузии назначил еще один субсидированный рейс на Eurobasket-2025


08.09.2025   20:30


Союз аэропортов Грузии, по инициативе правительства Грузии, в связи с историческим успехом грузинской национальной сборной на Eurobasket-2025, назначил еще один субсидированный рейс, сообщило Минэкономики Грузии.

Субсидированный рейс из Тбилисского международного аэропорта в Ригу состоится 10 сентября в 7 часов утра, а болельщики вернутся в Грузию 11 сентября.

Стоимость авиабилета в одну сторону, субсидируемого Союзом аэропортов Грузии, составляет 195 евро. Купить билеты можно на онлайн-платформе TKTFLY.GE/eurobasket , которая будет доступна с 8 вечера.

«Возможность вылететь в столицу Латвии субсидированным рейсом смогут только те пассажиры, которые предъявят билеты на матч Eurobasket-2025 в Тбилисском международном аэропорту перед вылетом», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна