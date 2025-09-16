Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кутаисском аэропорту все граждане Грузии смогут пересечь границу за 18 секунд


16.09.2025   23:44


«В Кутаисском аэропорту все граждане Грузии смогут пересечь границу за 18 секунд по паспортам и удостоверениям личности», — заявила председатель наблюдательного совета Объединения аэропортов Грузии Тамар Иоселиани.

По ее словам, работы над новой взлётно-посадочной полосой и сопутствующей инфраструктурой аэропорта начались в 2024 году и должны быть завершены летом 2026 года.

«Важно, что Кутаисский международный аэропорт ориентирован на пассажиров, и, соответственно, мы предлагаем нашим пассажирам электронные услуги. Очень важно, что мы внедрили новые электронные ворота в зале прилета, что означает сокращение времени ожидания в очереди для граждан Грузии с 40 до 18 секунд. Все граждане Грузии смогут пересечь границу за 18 секунд по паспортам и удостоверениям личности. Также важно отметить услуги самостоятельной регистрации и бесконтактной сдачи багажа, которые мы внедрили в Кутаисском международном аэропорту. Также стоит подчеркнуть завершённый проект в области авиационной безопасности, который подразумевает установку новых сканеров, что значительно сократило попадание опасных веществ в стерильную зону», — заявила Тамар Иоселиани.


