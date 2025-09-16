|
|
|
Средняя зарплата в Грузии составляет 2 212 лари
16.09.2025 23:59
Во втором квартале 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 10,3% или 207,1 лари в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Исторический максимум был зафиксирован в четвёртом квартале 2024 года, тогда средняя зарплата составляла 2 217,5 лари.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих сферах:
▪️ Информация и связь — 4 176,5 лари (+5,4% годовых)
▪️ Финансовая и страховая деятельность — 3 732,2 лари (+2,5%)
▪️ Строительство — 3 467,7 лари (+17,7%)
▪️ Профессиональная, научная и техническая деятельность — 2 995,3 лари (+4,3%)
Мужчины в среднем получают 2 655,8 лари, — это на 10% или 242,3 лари больше, чем годом раньше. Женщины зарабатывают 1 769,5 лари — рост на 11,3% или 179,3 лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна