Средняя зарплата в Грузии составляет 2 212 лари

Во втором квартале 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 10,3% или 207,1 лари в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Исторический максимум был зафиксирован в четвёртом квартале 2024 года, тогда средняя зарплата составляла 2 217,5 лари.



Самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих сферах:



▪️ Информация и связь — 4 176,5 лари (+5,4% годовых)

▪️ Финансовая и страховая деятельность — 3 732,2 лари (+2,5%)

▪️ Строительство — 3 467,7 лари (+17,7%)

▪️ Профессиональная, научная и техническая деятельность — 2 995,3 лари (+4,3%)



Мужчины в среднем получают 2 655,8 лари, — это на 10% или 242,3 лари больше, чем годом раньше. Женщины зарабатывают 1 769,5 лари — рост на 11,3% или 179,3 лари.





