Мэрия Тбилиси обустроит горнолыжный курорт в Бетании

17.09.2025 13:17





В районе Ваке, в Бетании, будет обустроен горнолыжный курорт. В рамках проекта на территории разместится лыжная трасса длиной 500 метров, для чего будет полностью обновлена существующая инфраструктура.



Будет проведена реконструкция системы уличного освещения, а для ночного катания установят специальные фонари. На курорте также появится современный тип подъёмника — бугель, будет обустроена система искусственного оснежения и «движущийся ковёр» для начинающих.



«Мы активно сотрудничаем с Агентством горных трасс, за что им огромное спасибо. Передача их опыта крайне важна. Они также предложили сделать искусственное покрытие, которое позволит кататься на лыжах и в другие сезоны. Инфраструктура будет полностью оборудована: кафе, бары и так далее», — заявил Каха Каладзе.



Проект направлен на развитие зимних видов спорта, повышение туристического потенциала и создание рекреационной инфраструктуры недалеко от Тбилиси. Курорт будет способствовать как занятости местного населения, так и росту экономической и социальной активности.





