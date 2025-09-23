Нацбанк ужесточает контроль над обменными пунктами

С 2022 по 2024 годы Национальный банк Грузии усилил мониторинг валютных обменников — проверено 461 субъект.



В результате у около 100 пунктов была аннулирована регистрация. Причина — нарушения законодательства и несоблюдение условий лицензии.



В Нацбанке подчёркивают: цель проверок — прозрачность обменных операций, стабильность финансовой системы и защита прав потребителей. Планируется дальнейшее усиление надзора, включая более строгий контроль деятельности обменников и повышение информированности клиентов.



Тем временем прокуратура сообщила о выявленных фактах отмывания 624 млн долларов и 35 млн евро в 2022–2024 годах. По делу арестован владелец лицензированного Нацбанком обменного киоска Каха Которашвили.



По версии следствия, он под прикрытием легального обменного пункта организовал незаконную сеть конвертации и легализации средств сомнительного происхождения, нарушив закон «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма».





