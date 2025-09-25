Каладзе: По всем здравым оценкам Грузия является передовой страной-реформатором

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал опубликованное Еврокомиссией исследование индекса человеческого капитала, согласно которому, Грузия занимает 33-е место в мире и входит в двадцатку лучших в Европе.



По словам Кахи Каладзе, все прекрасно видят, как Грузия развивается и движется вперед.



«По всем здравым оценкам, Грузия — передовая страна — реформатор, она сделала много шагов вперед, но когда вмешивается политический нарратив и интересы глобальной партии войны, конечно, сразу же начинаются клевета, ложь, обман и угрозы. На самом деле все прекрасно видят, как страна развивается и движется вперед», — заявил мэр Тбилиси.







