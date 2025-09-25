Инициатива «Meet Dilijan» была представлена в Грузии

Кроме того, инициатива «Meet Dilijan» была представлена в Грузии и в формате отдельного мероприятия. В нём приняли участие Посольство Республики Армения в Грузии, Комитет по туризму Армении, Национальная администрация туризма Грузии (GNTA) и Ассоциация туризма Грузии (GTA). В рамках события был подписан меморандум о сотрудничестве между Green Rock Foundation и Ассоциацией туризма Грузии.



Инициатива Meet Dilijan направлена на то, чтобы продемонстрировать уникальные особенности Дилижана как ведущего туристического направления для локальных и международных путешественников. Платформа предусматривает широкий спектр инструментов и средств для организации взаимодействия с городом: его природой, богатой культурой, гастрономией и другими значимыми аспектами. Цель проекта – сделать Дилижан более узнаваемым на грузинском рынке и способствовать развитию туризма в регионе.



«Для меня большая честь говорить о Дилижане, одном из самых очаровательных и красивых городов Армении, находясь в сердце Тбилиси. Дилижан — один из самых живописных уголков нашей страны, расположен между Тбилиси и Ереваном. Это интересный и быстро развивающийся город Армении. В советское время он был известен своими здравницами, а сегодня превратился в туристический хаб. Он очаровывает каждого гостя. Мы рады, что число путешественников из Грузии, посещающих Дилижан, также очень велико. В последние годы поток туристов из Грузии в Армению растёт, и это, безусловно, повод для гордости, — отметил в своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян.



«Армения становится ключевым направлением в наших комбинированных турах, и я надеюсь, что сегодняшняя презентация откроет новые возможности для бизнеса. Запуск этого совместного продукта демонстрирует нашу растущую силу и приверженность региональному сотрудничеству. Я уверена, что наше новое партнёрство с Green Rock будет успешным. Укрепление нашего взаимодействия крайне важно, и я с нетерпением жду того, чего мы сможем достичь вместе», — председатель Ассоциации туризма Грузии Наталия Квачантирадзе.



«Презентация Дилижана на этой международной площадке – уникальный шанс не только для раскрытия туристических и культурных возможностей города, но и для укрепления позиции Армении на региональной туристической карте. Мы уверены, что Дилижан может стать мостом между туристическими рынками Армении и Грузии благодаря удобной логистике, близкому географическому расположению и взаимной доступности для коротких поездок на выходные. Более того, Дилижан обладает сильным потенциалом для комбинированных региональных туров, что привлекает международных туристов, желающих посетить и Армению, и Грузию в рамках одного путешествия. Для нас это одновременно большая ответственность и ресурс для того, чтобы продемонстрировать готовность Армении представить себя международным партнёрам на новом уровне. Важно отметить, что фонд Green Rock Foundation является также соучредителем инициативы Meet Dilijan, объединяющей заинтересованных участников, работающих над устойчивым развитием и глобальным продвижением города», — отметила руководитель Green Rock Foundation Катя Бредихина.



Председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Лусине Геворгян в своей речи также отметила, что будут сделаны значительные инвестиции в развитие инфраструктуры Дилижана. По её словам, Дилижан несомненно станет важным региональным хабом. Она выразила надежду, что грузинские туристы откроют для себя Дилижан с новой стороны.



Участники мероприятия также познакомились с богатой историей Дилижана, его культурным наследием и туристическим потенциалом. Особое внимание было уделено сектору HoReCa (отели, рестораны, кафе), поскольку именно эти заведения станут основными бенефициарами увеличения туристического потока из Грузии.



Генеральный директор “Green Rock” Катерина Данекина рассказала о строительстве многофункционального комплекса в Дилижане. Он станет крупнейшим рекреационным и развлекательным центром Армении, расположенным в самом сердце города. Ожидается, что он даст импульс для развития всего региона и станет новой точкой притяжения на туристической карте Армении, а также любимым местом отдыха для местных жителей. Кроме того, Катерина представила проект “Brick House”, который станет новым центром досуга для горожан и гостей Дилижана.



Говоря о деятельности фонда, Катя Бредихина, руководитель Green Rock Foundation, отметила, что совсем недавно в Дилижане открылась международная школа гостеприимства “Apicius Armenia”. Она также упомянула другие проекты фонда, включая эко-такси “Green Cab”, Региональный туристический форум, а также проект реконструкции спортивного комплекса Дилижана.



В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, посвящённая вопросам развития региона, особенно в сферах туризма и гостеприимства. Модератором сессии выступила Гаяне Кочарян из Meet Dilijan. В обсуждении приняли участие ведущие представители бизнеса и гостиничного сектора, поделившиеся своими взглядами и стратегиями устойчивого роста. Среди спикеров были: Гурам Авалиани, руководитель направления бизнес-развития BTL Georgia; Себастьен Венсан, генеральный директор Pullman Tbilisi Axis Towers; Дебора Сивертсен, генеральный директор Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace; Тамар Ахалбедашвили, генеральный директор Museum Hotel Tbilisi (Hotel Collection International); и Ирма Кодуа, руководитель Grata DMC.



Участники дискуссии представили ценные идеи и подходы к позиционированию региона как конкурентоспособного и привлекательного направления для инвестиций и туризма.



Все участники отметили высокий потенциал Дилижана как новой точки притяжения для туристов Южного Кавказа и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.



Фото с мероприятия доступны



О фонде Green Rock Foundation

Green Rock Foundation — некоммерческое подразделение компании Green Rock, ориентированной на развитие Дилижана как живого и устойчивого города. Фонд реализует проекты, сочетающие экономический и туристический рост с образованием, сохранением культуры, социальной инклюзией и заботой об окружающей среде.

