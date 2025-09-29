Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пункт выдачи продуктов запустил Фуд-банк в тбилисском районе Исани


29.09.2025   19:03


Фуд-банк будет работать на базе благотворительной организации Enkenia. Сети магазинов продуктов сейчас проходят авторизацию для участия в этом проекте, сообщил старший советник по вопросам политики продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Джуба Маруашвили.

Помимо магазинов возможность жертвовать продукты питания будет и у горожан. Для этого в ближайшее время в магазинах появятся специальные боксы.

«Условно говоря, если человек покупает три упаковки гречневой крупы, он сможет пожертвовать одну, поместив ее в специальный контейнер... Нуждающимся будут выдавать только продукты длительного хранения», — сказал Маруашвили.

Программу «Продовольственный банк» в Грузии реализуют при финансировании Европейского союза и Чешского агентства развития, а также чешской гуманитарной организацией People In Need совместно с партнерами — грузинским «Красным крестом», экопросветительским проектом Parki Ar Minda и инициативой Eliots Sustainability.

По данным FAO, число жителей Грузии, страдающих от недоедания, с 2010-го по 2021 год составляло 300 тысяч человек.


