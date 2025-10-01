Кобахидзе: Мы призываем международное сообщество инвестировать в Грузию

«Мы предлагаем партнерство всем. Мы призываем международное сообщество инвестировать в Грузию, сотрудничать с нами и признать тот авторитет, который мы заслужили благодаря последовательной и эффективной работе», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Euronews.



По словам Ираклия Кобахидзе, в эпоху, когда Европа стремится к стратегической автономии, энергетической диверсификации и укреплению взаимосвязанности, Грузия является центральным, а не периферийным игроком.



«Сегодня стратегическое значение Грузии стремительно растёт. В условиях перестройки глобальных цепочек поставок Грузия находится в центре Среднего коридора – кратчайшего и наиболее стабильного пути, соединяющего европейские и азиатские рынки. Наше правительство вкладывает значительные средства в реализацию этой роли. Глубоководный порт Анаклия станет самой современной инфраструктурой на Чёрном море. Мы расширяем и модернизируем нашу транспортную, логистическую и цифровую инфраструктуру, одновременно раскрывая весь наш потенциал экспортёра зелёной энергии. В эпоху, когда Европа стремится к стратегической автономии, диверсификации энергосистем и расширению взаимосвязанности, Грузия является центральным узлом, а не периферийным игроком. Мы предлагаем партнёрство всем. Мы призываем международное сообщество инвестировать в Грузию, сотрудничать с нами и признать тот авторитет, который мы заслужили благодаря последовательной и эффективной работе», – заявил Ираклий Кобахидзе.





