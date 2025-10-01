|
|
|
Какую прибыль получили государственные компании в 2024 году
01.10.2025 22:20
Информация о доходах госпредприятий была приложена к проекту бюджета, рассмотрение которого в парламенте страны планируется в ближайшее время. Так, в прошлом году общая чистая прибыль государственных корпораций составила 393 млн лари, — это на 110 млн больше показателей 2023 года.
Что касается убытков предприятий, принадлежащих государственному сектору, то их сумма оценивается в 527 млн лари, что на 12 млн больше, чем в 2023 году.
Тремя самыми убыточными компаниями в прошлом году стали:
▪️ «Объединённая водоснабжающая компания Грузии» — -375 млн лари
▪️ «Тбилисская транспортная компания» — -116 млн
▪️ «Мелиорация Грузии» — -29 млн лари
В тройку самых прибыльных государственных корпораций вошли:
▪️ «Грузинская нефтегазовая корпорация» — +183 млн лари
▪️ «Грузинская государственная электросистема» — +113 млн лари
▪️ «Грузинская железная дорога» — +68 млн лари
Общее количество государственных компаний в Грузии составляет 270 штук, из них 161 принадлежит местным органам власти, а 109 — центральному правительству.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна