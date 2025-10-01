Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Какую прибыль получили государственные компании в 2024 году


01.10.2025   22:20


Информация о доходах госпредприятий была приложена к проекту бюджета, рассмотрение которого в парламенте страны планируется в ближайшее время. Так, в прошлом году общая чистая прибыль государственных корпораций составила 393 млн лари, — это на 110 млн больше показателей 2023 года.

Что касается убытков предприятий, принадлежащих государственному сектору, то их сумма оценивается в 527 млн лари, что на 12 млн больше, чем в 2023 году.

Тремя самыми убыточными компаниями в прошлом году стали:

▪️ «Объединённая водоснабжающая компания Грузии» — -375 млн лари
▪️ «Тбилисская транспортная компания» — -116 млн
▪️ «Мелиорация Грузии» — -29 млн лари

В тройку самых прибыльных государственных корпораций вошли:

▪️ «Грузинская нефтегазовая корпорация» — +183 млн лари
▪️ «Грузинская государственная электросистема» — +113 млн лари
▪️ «Грузинская железная дорога» — +68 млн лари

Общее количество государственных компаний в Грузии составляет 270 штук, из них 161 принадлежит местным органам власти, а 109 — центральному правительству.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна