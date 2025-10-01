Какую прибыль получили государственные компании в 2024 году

Информация о доходах госпредприятий была приложена к проекту бюджета, рассмотрение которого в парламенте страны планируется в ближайшее время. Так, в прошлом году общая чистая прибыль государственных корпораций составила 393 млн лари, — это на 110 млн больше показателей 2023 года.



Что касается убытков предприятий, принадлежащих государственному сектору, то их сумма оценивается в 527 млн лари, что на 12 млн больше, чем в 2023 году.



Тремя самыми убыточными компаниями в прошлом году стали:



▪️ «Объединённая водоснабжающая компания Грузии» — -375 млн лари

▪️ «Тбилисская транспортная компания» — -116 млн

▪️ «Мелиорация Грузии» — -29 млн лари



В тройку самых прибыльных государственных корпораций вошли:



▪️ «Грузинская нефтегазовая корпорация» — +183 млн лари

▪️ «Грузинская государственная электросистема» — +113 млн лари

▪️ «Грузинская железная дорога» — +68 млн лари



Общее количество государственных компаний в Грузии составляет 270 штук, из них 161 принадлежит местным органам власти, а 109 — центральному правительству.





