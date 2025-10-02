Между грузинскими портами и Баку запустят контейнерные поезда

02.10.2025 11:42





«Грузинская железная дорога» (ГЖД) запустит контейнерную линию между портами страны и азербайджанской столицей Баку. Соответствующее соглашение подписали с «Азербайджанскими железными дорогами» (АЖД) в рамках Недели транспорта в Алматы, сообщили в ГЖД.



Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику по маршруту Батуми-Поти-Тбилиси-Апшерон-Сумгаит-Алят. Таким образом линия соединит черноморские порты с крупнейшими азербайджанскими терминалами в Каспийском море.



Ожидается, что новая линия упростит логистику для грузовладельцев, позволит сократить время доставки и снизить расходы на хранение грузов и пустых контейнеров на терминалах. Конкретные сроки запуска линии в ГЖД пока не сообщаются.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





