Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Между грузинскими портами и Баку запустят контейнерные поезда


02.10.2025   11:42


«Грузинская железная дорога» (ГЖД) запустит контейнерную линию между портами страны и азербайджанской столицей Баку. Соответствующее соглашение подписали с «Азербайджанскими железными дорогами» (АЖД) в рамках Недели транспорта в Алматы, сообщили в ГЖД.

Контейнерные поезда будут курсировать по заранее установленному графику по маршруту Батуми-Поти-Тбилиси-Апшерон-Сумгаит-Алят. Таким образом линия соединит черноморские порты с крупнейшими азербайджанскими терминалами в Каспийском море.

Ожидается, что новая линия упростит логистику для грузовладельцев, позволит сократить время доставки и снизить расходы на хранение грузов и пустых контейнеров на терминалах. Конкретные сроки запуска линии в ГЖД пока не сообщаются.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна