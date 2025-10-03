|
|
|
AJet возобновил прямые перелеты между Тбилиси и Анкарой
03.10.2025 20:20
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам — на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320/A321. Первый рейс состоялся 2 октября.
AJet летает из Тбилисского международного аэропорта с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту полетов и с 1 августа выполняет два рейса в день по маршруту Стамбул — Тбилиси — Стамбул.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна