AJet возобновил прямые перелеты между Тбилиси и Анкарой


03.10.2025   20:20


Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам — на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320/A321. Первый рейс состоялся 2 октября.

AJet летает из Тбилисского международного аэропорта с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту полетов и с 1 августа выполняет два рейса в день по маршруту Стамбул — Тбилиси — Стамбул.


