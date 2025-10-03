AJet возобновил прямые перелеты между Тбилиси и Анкарой

03.10.2025 20:20





Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам — на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320/A321. Первый рейс состоялся 2 октября.



AJet летает из Тбилисского международного аэропорта с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту полетов и с 1 августа выполняет два рейса в день по маршруту Стамбул — Тбилиси — Стамбул.





