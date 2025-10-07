|
|
|
Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Грузии
07.10.2025 21:19
Финансовый орган улучшил ожидания на 1,5 процентных пункта. По заявлению банка, это связано с тем, что фактический рост экономики страны в этом году превзошёл июньский прогноз.
К 2026 году ожидается, что рост ВВП Грузии достигнет 5,5%, что на 0,5 процентного пункта выше предыдущего прогноза.
Показатели соседних стран:
Армения — 5,2%, (+1,2 п.п.)
Азербайджан — 1,9%, (-0,7 п.п.)
Россия — 0,9%, (-0,5 п.п.)
Турция — 3,5%, (+0,4 п.п.)
За последний месяц свой прогноз экономического роста Грузии до 7% также улучшили Азиатский банк развития
и Европейский банк реконструкции и развития. Международный валютный фонд, напротив, в июле снизил ожидания до 7,2%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна