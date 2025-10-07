Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Грузии


07.10.2025   21:19


Финансовый орган улучшил ожидания на 1,5 процентных пункта. По заявлению банка, это связано с тем, что фактический рост экономики страны в этом году превзошёл июньский прогноз.

К 2026 году ожидается, что рост ВВП Грузии достигнет 5,5%, что на 0,5 процентного пункта выше предыдущего прогноза.

Показатели соседних стран:

Армения — 5,2%, (+1,2 п.п.)
Азербайджан — 1,9%, (-0,7 п.п.)
Россия — 0,9%, (-0,5 п.п.)
Турция — 3,5%, (+0,4 п.п.)

За последний месяц свой прогноз экономического роста Грузии до 7% также улучшили Азиатский банк развития
и Европейский банк реконструкции и развития. Международный валютный фонд, напротив, в июле снизил ожидания до 7,2%.


