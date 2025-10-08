Никол Пашинян примет участие в церемонии официального открытия Тбилисского форума Шелкового пути

08.10.2025 12:25





Премьер-министр республики Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии официального открытия Тбилисского форума Шелкового пути и диалоге на высшем уровне. Указанную информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



По сводкам ведомства, Никол Пашинян, вместе с премьер-министрами Грузии и Азербайджана, обратится к участникам форума с приветственным словом.



«Тбилисский форум Шелкового пути состоится 22-23 октября. Это уже пятое проведение форума, и на нем будут присутствовать до 2000 делегатов. Указанный форум представляет собой важнейшую платформу для усиления диалога и сотрудничества по вопросу региональной и глобальной связности.



В работе форума примут участие политические лица высокого ранга, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьер-министры и вице-премьеры стран региона, а также отраслевые министры, руководители ведущих глобальных компаний и международных институтов и эксперты международного ранга.



23 октября, впервые в рамках форума, состоится Тбилисский финансовый саммит, который станет беспрецедентным по своему масштабу. Саммит будет проведен Министерством экономики и устойчивого развития, Национальным банком Грузии совместно с учрежденной в Сингапуре организацией – Global Finance and Technology Network (GFTN),» – говорится в информации.





