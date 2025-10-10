|
Медианная заработная плата работников в 2024 году увеличилась на 7,6%
10.10.2025 21:01
Национальная служба статистики опубликовала данные о доходах в Грузии в 2024 году. Так, медианная заработная плата работников увеличилась на 7,6% по сравнению с 2023 годом до 1 332 лари. При этом её показатели на 32% меньше среднемесячной зарплаты, которая составила 1 970,8 лари (+11,5% или 204 лари к 2023 году).
Самые высокие медианные зарплаты были зафиксированы в следующих отраслях:
▪️ Государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование — 2 128 лари
▪️ Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 2 069 лари
▪️ Информация и связь — 1 983 лари
▪️ Строительство — 1 943 лари
▪️ Финансовая и страховая деятельность — 1 919 лари
Что касается среднемесячной зп, то самые высокооплачиваемые отрасли выглядят следующим образом:
▪️ Информация и связь — 3 923 лари (+1,7% к 2023 году)
▪️ Финансовая и страховая деятельность — 3 677 лари (+14,4%)
▪️ Профессиональная, научная техническая деятельность — 2 823 лари (+12,6%)
Согласно данным, средняя заработная плата мужчин составляет 2 340,7 лари (+11,5% или 240,8 лари), женщин — 1 591,6 лари (+11,7% или 166 лари).
Медианная зарплата делит весь доход всех работников пополам: 50% работников получают меньше этой суммы, а 50% — больше. Такой способ подсчёта позволяет отразить реальный, типичный уровень дохода для большинства сотрудников.
В это время для подсчёта средней зп используется среднее арифметическое значение всех заработных плат. На этот подход существенное влияние оказывают зарплаты небольшого числа высокооплачиваемых сотрудников.
