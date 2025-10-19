Министр финансов: Грузии удалось добиться устойчивого экономического развития

На фоне текущей геополитической ситуации Грузии удалось добиться устойчивого экономического развития, - заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили во время выступления на встрече министров финансов и президентов центральных банков стран Центральной Азии и Кавказа с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Бо Ли. Его комментарий распространяет Министерство финансов.



По его словам, при разработке отраслевой политики, определении повестки реформ и инвестиций Грузия ориентирована на укрепление и усиление функции связанности.



Как отметил Хуцишвили, в настоящее время 7-8 процентов ВВП направляется на капитальные расходы, которые подразумевают финансирование строительства скоростной магистрали Восток-Запад, линий электропередачи и других важных проектов.



По его словам, за последние годы страна предприняла значительные шаги в направлении упрощения публичных сервисов, режима цифрового налогообложения и осуществления эффективного таможенного контроля.



По его же словам, в течение последних 5 лет экономика Грузии ежегодно растет в среднем на 9%, что сопровождается близкой к целевой инфляцией, удвоением ВВП на душу населения, отмечаются структурные сдвиги в экономике, а также экспорт таких услуг, как образование, информационно-коммуникационные технологии и туризм.





