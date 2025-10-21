За первые три квартала Грузию посетили 6,1 млн международных путешественников

21.10.2025 10:07





За первые три квартала Грузию посетили 6,1 млн международных путешественников из более 100 стран мира. Этот показатель на 5,4% превысил результаты аналогичного периода 2024 года. Таковы данные Национальной администрации туризма Грузии (НАТГ).



С января по октябрь 2025 года было зафиксировано 4,3 млн международных туристических визитов, что на 7,9% больше чем годом ранее. Кроме того, было осуществлено 1,01 млн однодневных визитов и 782 тысячи иных визитов. Тут как правило речь идет о пересечении госграницы для обнуления срока безвизового пребывания, водителей автомашин, а также о челночной торговле. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число однодневных визитов сократилось на 2,9%.



В топ-15 стран за первые 9 месяцев 2025 года вошли: Россия, Турция, Армения, Израиль, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Индия, Украина, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Германия, Польша и Узбекистан. На долю граждан стран ЕС пришлось 394,4 тысячи визитов, это на 13,3% больше чем за аналогичный период 2024 года. То есть можно сказать, что Грузия сохранила свою туристическую привлекательность, несмотря на политическую обстановку. Важнейшим фактором для этого являются прямые рейсы и наличие сухопутных границ.



Значительнее всего в численном выражении за год выросли туристические потоки: из Иордания (+51,4%), Китай (+44,9%), Испания (44,7%), Ирландия (+42,2%), Англия (+35%), Азербайджан (+34,9%), Швейцария (+30,5%), Греция (+29,9%), Израиль (+27,8%), Италия (+27%), Узбекистан (+22,8%), Австралия (+21,7%), Польша (+20,6%), Индия (+18,8%), Киргизия (+18,5%), Южная Корея (+18%), Франция (15,4%), Украина (+14%), Россия (+12,1%).



Отток и уменьшение числа туристов произошло по направлениям: Пакистан (-35,9%), Сирия (-34,4%), Шри-Ланка (-23,9%), Дания (-22,3%), Иран (-20,3%), Эстония (-19,5%), Латвия (-19,2%), Филиппины (-14,6%), Кувейт (-13,5%), Таиланд (-11,8%), Литва (-9,5%), Турция (-9,1%), Казахстан (-5,2%), Молдова (-4,4%), Армения (-1,7%).



Как отмечают специалисты отрасли, высокий сезон 2025 года стал одним из наиболее успешных за последние годы. Согласно данным грузинской инвестиционной компании «Galt & Taggart», по состоянию на 01 сентября 2025 года доходы страны от международного туризма составили 3,1 млрд долларов. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года валютные поступления страны от международного туризма составят сумму в 4,5 млрд$.





