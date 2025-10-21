Премьер-министр Грузии аноснировал вхождение в Грузию арабской компании Eagle Hills с $6 млрд инвестицией

В Грузию с инвестицией объемом более 6 миллиардов долларов заходит компания Eagle Hills, столь крупное капиталовложение - проявление большого доверия к нашей стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии офиса Eagle Hills в Грузии.



«Сегодня мы закладываем основу проекта, который по своему содержанию и объемам открывает новую, историческую главу в истории развития нашей страны. Компания Eagle Hills, девелопер мирового уровня, заходит в Грузию с инвестицией объемом более 6 миллиардов долларов, это крупнейшая прямая иностранная инвестиция в истории независимой Грузии.



Прежде всего, выражаю особую благодарность вдохновителю проекта, господину Мохаммеду Алаббару и нашим партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов. Капиталовложение такого объема - это проявление огромного доверия к нашей стране и, в то же время, яркое подтверждение эффективности нашей экономической политики. Особенно отрадно, что эти грандиозные проекты осуществляет компания Eagle Hills, девелопер, имя которого на международной арене ассоциируется с высочайшим качеством и инновациями. Это лучший пример того, как созданная нашей властью стабильная, прогнозируемая и благоприятная инвестиционная среда привлекает мировых лидеров бизнеса», - заявил премьер.



По словам главы правительства, масштаб проекта впечатляет, речь идет о создании совершенно новых, современных урбанистических экосистем.



«В Тбилиси, в Крцаниси, на площади 600 гектаров строится новый зелёный город -более 1 миллиона квадратных метров жилых и коммерческих комплексов, гостиниц и рекреационных пространств. В Батуми же, на территории бывшего полигона, на площади 250 гектаров создаётся новая жемчужина Черноморского побережья - курорт премиум-класса, предполагающий развитие туристической инфраструктуры высочайше уровня», - сказал премьер.





