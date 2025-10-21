Минкультуры Аджарии выплатит группе «Ночной шоу-бэнд» 30 612 лари за участие в празднике «Шуахевоба-2025»

Министерство культуры Аджарии выплатит группе «Ночной шоу-бэнд» 30 612 лари за участие в празднике «Шуахевоба-2025». Как следует из обращения ведомства к Агентству государственных закупок, мероприятие пройдет 28 октября в муниципалитете Шуахеви, и именно местные жители попросили пригласить коллектив.



Согласно счёту-фактуре, концерт продлится 90 минут, во время которых группа исполнит 15 песен, включая 8 авторских композиций. Общая стоимость включает все налоги.



Из служебной записки начальницы департамента культуры Натии Благоидзе (от 10 октября) следует, что мэр Шуахеви Омар Такидзе дважды обращался в министерство — 26 сентября и 8 октября — с просьбой о финансовой поддержке традиционного народного праздника.



Общий бюджет мероприятия составит 76 062 лари и 24 тетри, из которых:



30 612,24 лари — гонорар «Ночного шоу-бэнда»;



45 450 лари — организация и техническое обеспечение праздника.





Министерство культуры Аджарии активно использует упрощённые закупки для финансирования концертных мероприятий. В частности, уже заключены аналогичные контракты:



- участие «Ночного шоу-бэнда» в фестивале «Шуамтоба» (август 2025, Хуло, ущелье Зортикели) — 30 729 лари;



- участие группы «Урса» в «Днях Хелвачаури» (сентябрь 2025) — 34 000 лари;



- выступление «Кахабери и ханумы» на «Шуамтоба» (август 2025, Бешуми) — 29 500 лари;



- участие группы «Урса» на «Шуамтоба» (август 2025, Бешуми и Чирухи) — 60 000 лари;



- участие ансамбля «Гордэла» на «Шуамтоба» (август 2025, Чирухи) — 16 000 лари.



Таким образом, министерство продолжает активно финансировать развлекательные проекты в регионах Аджарии, несмотря на критику оппозиции по поводу «нерациональных расходов из бюджета».





