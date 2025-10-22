Никол Пашинян: Мир вернулся в наш регион, и все, что нам остается, – это увеличить грузооборот

22.10.2025 12:44





«В наш регион вернулся мир, и теперь нам остаётся лишь одно — увеличить грузооборот, развить энергетические и электронные сети, повысить уровень благосостояния и развития, что ещё больше укрепит Южный Кавказ», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на тбилисском форуме «Шёлкового пути».



По его словам, все три страны — Грузия, Армения и Азербайджан — обладают потенциалом для повышения уровня благополучия своих народов.



«Хочу поблагодарить моего коллегу, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, за приглашение и возможность принять участие в этом мероприятии. Для меня большая честь во второй раз участвовать в международном событии под названием «Тбилисский форум Шёлкового пути». Уже само название этого форума говорит о том, что он стал важной платформой для официальных лиц разных стран, представителей частного сектора и международных экспертов, которые делятся друг с другом новыми идеями. Благодаря этой платформе был реализован мирный проект между Арменией и Азербайджаном, который стал механизмом поддержки и получил одобрение со стороны многих международных партнёров.



Для нас важно развивать региональные и международные транспортно-коммуникационные возможности не только через Армению, Исламскую Республику Иран, Азербайджан, Турцию и Грузию, но и посредством открытия границ. С радостью подтверждаю, что в этом направлении мы достигли значительных успехов.



В августе 2025 года, по инициативе президента США, в Вашингтоне было подписано мирное соглашение между мной и президентом Азербайджана, под которым также поставил подпись Дональд Трамп. Декларация касается региональных коммуникаций, и мы подчёркиваем важность общения, взаимодействия и диалога как в двусторонних, так и в международных форматах — ради обеспечения мира, благополучия и стабильности в региональном контексте, с уважением к суверенитету и признанием территориальной целостности. Это усилие направлено на обеспечение беспрепятственной связи между Республикой Азербайджан и Нахичеванской автономной республикой через территорию Республики Армения. Это двусторонние отношения, служащие международной и межгосударственной связанности. Азербайджан предпринял важный шаг и воплотил этот дух на практике», — заявил Пашинян.



По словам Никола Пашиняна, Армения работает над тем, чтобы процесс мирного урегулирования с Азербайджаном перешёл на институциональный уровень и чтобы межгосударственные отношения продолжили развитие.





