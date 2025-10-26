|
|
|
Грузия отменила энергетические проекты на 1,7 ГВт
26.10.2025 19:48
Решение правительства Грузии приостановить рассмотрение проектов мощностью 1,7 гигаватта вызвало болезненную реакцию в энергетическом секторе, однако эксперты считают, что это может стать возможностью для привлечения новых инвестиций.
«С одной стороны, это очень болезненно для отрасли, но с другой — открывает путь для новых инвестиций», — заявила исполнительный директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Мая Меликидзе, комментируя решение правительства.
Согласно распоряжению от 13 октября, отменены проекты гидроэлектростанций, солнечных и ветровых станций, представленные в рамках программы прямых соглашений, по которым инвестиционные контракты так и не были заключены.
Меликидзе пояснила, что речь идёт о проектах, которые фактически существовали только на бумаге, имели «различные недостатки» и неоднократно откладывались.
«Все согласны в одном: энергетика — это стратегический фундамент нашей страны. Без неё невозможно никакое развитие.
Очень важно, что были аннулированы именно те проекты, которые имели серьёзные изъяны и постоянно переносились. В целом речь идёт о 1746,7 мегаватта установленных мощностей — гидро-, солнечных и ветровых объектов, которые существовали лишь в документах.
Это болезненно, но в то же время открывает возможность привлечь новые инвестиции и перезапустить сектор на более устойчивой основе», — отметила Меликидзе.
По её словам, после анализа подключений и сетевой нагрузки может последовать новая волна пересмотра — часть нереализованных проектов будет аннулирована, а их мощности — перераспределены для более жизнеспособных инициатив.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна