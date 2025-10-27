В августе Национальный банк приобрёл $100 миллионов

В августе Национальный банк приобрёл $100 миллионов через платформу Bmatch/ Всего за этот год НБГ закупил $1,6 млрд. В результате валютные резервы Грузии достигли $5,4 млрд.



Валютные интервенции, проведённые НБГ в 2025 году на платформе Bmatch:



▪️ Январь-февраль — чистые покупки не осуществлялись

▪️ Март — покупка $101,7 млн

▪️ Апрель — покупка $266,4 млн

▪️ Май — покупка $245,4 млн

▪️ Июнь — покупка $266 млн

▪️ Июль — покупка $416,9 млн

▪️ Август — покупка $199,6 млн

▪️ Сентябрь — покупка $100 млн



Ещё одним фактором увеличение резервов страны, стал рост цен на золото. Весной 2024 года НБГ приобрёл 7 тонн драгоценного металла на сумму в $500 млн.



Сейчас портфель оценивается в $877,8 млн. Таким образом, рост цен на золото увеличил международные резервы на $377,8 млн, $91 млн из которых приходится на последний месяц.





