27.10.2025 21:19
В августе Национальный банк приобрёл $100 миллионов через платформу Bmatch/ Всего за этот год НБГ закупил $1,6 млрд. В результате валютные резервы Грузии достигли $5,4 млрд.
Валютные интервенции, проведённые НБГ в 2025 году на платформе Bmatch:
▪️ Январь-февраль — чистые покупки не осуществлялись
▪️ Март — покупка $101,7 млн
▪️ Апрель — покупка $266,4 млн
▪️ Май — покупка $245,4 млн
▪️ Июнь — покупка $266 млн
▪️ Июль — покупка $416,9 млн
▪️ Август — покупка $199,6 млн
▪️ Сентябрь — покупка $100 млн
Ещё одним фактором увеличение резервов страны, стал рост цен на золото. Весной 2024 года НБГ приобрёл 7 тонн драгоценного металла на сумму в $500 млн.
Сейчас портфель оценивается в $877,8 млн. Таким образом, рост цен на золото увеличил международные резервы на $377,8 млн, $91 млн из которых приходится на последний месяц.
