Лидер «Лело»: инвестиции ОАЭ в Грузии — это «арабская афера Иванишвили»
28.10.2025 11:05
Лидер «Лело — Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе требует обнародовать соглашение об арабских инвестициях. Он заявил, что государству нечего делать в качестве акционера в частной девелоперской компании, поэтому, по его мнению, есть обоснованные подозрения, что дело в коррупционной сделке или «арабской аферой Иванишвили».
По его словам, в Грузии планируется строительство «двух арабских городов» — в Тбилиси и Гонио — два анклава в 800 га.
«Это — территория размером с центр Амстердама или Манхэттен в Нью-Йорке. Анонсированная цена по силам только арабам, поскольку для Грузии это непосильно. И в результате этой сделки мы получим два населенных города-сателлита в Батуми и Тбилиси.
<…> Есть обоснованные подозрения по поводу того, что мы имеем дело с коррупционной сделкой, или, проще говоря, с арабской аферой Иванишвили! Поэтому соглашение с арабами должно быть немедленно обнародовано!
Я хотел бы сказать, что этот проект противоречит интересам национальной безопасности Грузии! Это — преступление!», — пишет Хазарадзе.
