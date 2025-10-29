Министр инфраструктуры: Из 214 текущих проектов 161 был проблемным

Из 214 текущих проектов 161 был проблемным, общая стоимость их превышала 1 млрд лари. Под проблемами я подразумеваю как низкие темпы выполнения, так и приостановленные и просроченные проекты, проблемы с качеством и т. д., – заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе в парламенте, где его слушают в порядке интерпелляции.



По его словам, также выдавались в больших объёмах авансы, зачастую без чётких гарантий реализации. По словам министра, например, по программе развития городов и курортов объемом 330 млн лари был выдан аванс в размере 175 млн лари.



«К сожалению, в результате изучения в Фонде муниципального развития выявился ряд проблем. Слабая система планирования и надзора проектов, что стало причиной множества запоздавших или полностью приостановленных проектов. В частности, например, их 214 текущих проектов 161 был проблемным, общая стоимость их превышала 1 млрд лари. Под проблемами я подразумеваю как низкие темпы выполнения, так и приостановленные и просроченные проекты, проблемы с качеством и т. д.



В некоторых случаях низкое качество строительства требует перепроверки и новой оценки уже выполненных работ. Если в результате мониторинга текущих проектов возникают вопросы по качеству, мы обязаны дополнительно изучить вопрос, и только после экспертного заключения работы могут быть продолжены», - сказал Сохадзе.





