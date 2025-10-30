|
В Грузии зафиксирован рост международного туризма
30.10.2025 22:14
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), в третьем квартале 2025 года на территорию страны прибыло 3,0 миллиона международных нерезидентов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю среди них составили путешественники в возрасте от 31 до 50 лет — 40,7%.
Из общего количества визитов 2,5 миллиона были совершены международными посетителями, что также на 6,8% больше, чем в 2024 году.
Общее число международных туристов достигло 2,2 миллиона человек (+7,6%), а количество туристических поездок — 2,0 миллиона, что на 9,0% выше, чем годом ранее.
Структура визитов:
80,8% — туристы,
15,4% — экскурсанты,
3,8% — совмещали оба типа путешествий.
Основные страны-поставщики туристов:
Россия — 567,1 тыс. визитёров (26,1% от общего числа),
Турция — 16,5%,
Армения — 11,8%.
Возрастная категория 31–50 лет составила почти половину всех визитёров (45,4%), а доля женщин достигла 48,2%.
Основные цели поездок:
58,7% визитов были совершены в целях отдыха, развлечений и рекреации.
Наиболее посещаемые регионы:
Тбилиси — 1 306,3 тыс. визитов,
Аджария — 1 274,4 тыс. визитов.
Средняя продолжительность пребывания составила 6,3 ночи, что на 2,1% больше, чем в прошлом году (6,2 ночи). При этом 73,3% визитов носили повторный характер.
Расходы туристов:
Общие затраты международных визитёров за третий квартал 2025 года составили 6,2 миллиарда лари, что на 8,6% больше, чем годом ранее.
Средние расходы на один визит увеличились на 1,7% и составили 2 467,5 лари.
