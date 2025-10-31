Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В сентябре 2025 года ВВП вырос на 6,4%


31.10.2025   12:14


Национальная служба статистики Грузии публикует предварительную оценку экономического роста 2025 года. Согласно предварительной оценке, в сентябре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 6,4%, а средний показатель за девять месяцев 2025 года определился 7,7%.

По данным «Грузстата», в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, информация и коммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность.


