В сентябре 2025 года ВВП вырос на 6,4%

31.10.2025 12:14





Национальная служба статистики Грузии публикует предварительную оценку экономического роста 2025 года. Согласно предварительной оценке, в сентябре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 6,4%, а средний показатель за девять месяцев 2025 года определился 7,7%.



По данным «Грузстата», в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, информация и коммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность.





