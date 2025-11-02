Средняя цена импорта автомобилей снизилась

Объем импорта автомобилей в Грузию увеличился на 9,9%. В частности, в январе-сентябре 2024 года Грузия приобрела 155 721 автомобиль на сумму 2,551 млрд долларов США, а за первые 9 месяцев 2025 года было импортировано 172 907 автомобилей на сумму 2,805 млрд долларов США.



Основным рынком импорта по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки. В частности, в январе-сентябре 2025 года доля США в импорте автомобилей составила 60%.



В частности, за первые 9 месяцев текущего года Грузия импортировала наибольшее количество автомобилей из следующих 5 основных стран:



США — 136 772 единицы на сумму 1,68 млрд долларов США;

Япония — 14 649 единиц на сумму 249,6 млн долларов США;

Германия — 5467 единиц на сумму 427,45 млн долларов США;

Китай — 4453 единицы на сумму 38,63 млн долларов США;

Канада — 2365 единиц на сумму 42,654 млн долларов США.



Что касается цен, то в этом году средняя импортная цена одного автомобиля без учета налогов составила 12 058 долларов США, тогда как в прошлом году она составляла 16 382 доллара США. (Примечание: в зависимости от года выпуска, марки автомобиля и других характеристик цена каждого автомобиля может быть значительно выше или ниже указанной.)



Стоит отметить, что средняя импортная цена автомобилей была самой высокой в ​​Германии, а самой низкой — в Китае. А именно:



Германия — 78 188 долларов США;

Канада — 18 036 долларов США;

Япония — 17 039 долларов США;

США — 12 294 доллара США;

Китай — 8 675 долларов США.





