Экономика Грузии в 2024 году выросла на 9,7%

14.11.2025 14:09





Согласно уточнённым данным Национальной службы статистики, в 2024 году объём валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах составил 93 022,3 млн лари, что на 15,0 % превышает показатель соответствующего периода прошлого года.



По информации службы, реальный рост валового внутреннего продукта в 2024 году по сравнению с предыдущим годом составил 9,7 %. Процентное изменение дефлятора ВВП в 2024 году составило 4,9 %.



Согласно отчёту ведомства, в структуре ВВП по отраслям наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (15,4 %) и деятельность, связанная с недвижимостью (9,8 %). Далее следуют обрабатывающая промышленность (9,7 %), строительство (8,5 %), государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (6,8 %), информация и коммуникации (6,4 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство (6,3 %), транспорт и складирование (6,3 %), образование (5,6 %).



В 2024 году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (9,3 %), информация и коммуникации (24,6 %), образование (28,2 %), государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (15,5 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство (13,5 %), строительство (12,2 %), транспорт и складирование (11,2 %).



При этом снижение было зафиксировано в секторе поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (–10,5 %).





