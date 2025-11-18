В Сакребуло Батуми состоялось публичное обсуждение проекта бюджета на 2026 год

18.11.2025 12:14





Согласно представленному документу, бюджет Батуми на будущий год составит 570 миллионов лари, что на 70 миллионов больше стартового бюджета 2025 года.



Среди приоритетных направлений: развитие муниципальной инфраструктуры, благоустройство города, улучшение экологической ситуации и развитие рекреационной инфраструктуры, поддержка образования, культуры, молодежных и спортивных программ, здравоохранения и социальной защиты, а также развитие муниципальных услуг, экономики и городской среды.



После рассмотрения проекта бюджета в профильных комиссиях и итогового заседания комиссии по финансовому и экономическому развитию, до 25 ноября проект вместе с заключениями и замечаниями будет возвращен мэру Батуми.



Публичные обсуждения бюджета продолжатся в разных административных единицах города. С учетом предложений и замечаний жителей обновленная версия бюджета будет представлена на утверждение Сакребуло не позднее 10 декабря.



Сакребуло утвердит бюджет Батуми до начала нового финансового года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





