Международные валютные резервы Грузии достигли исторического максимума

05.12.2025 19:21





По состоянию на ноябрь 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем, международные валютные резервы Грузии выросли на 213,2 млн долларов США и достигли рекордного уровня. Международные валютные резервы страны превышают 5,8 млрд долларов США.



Согласно информации Национального банка, банк продолжает ориентироваться на пополнение резервов.



«Отметим, что и в текущий период, исходя из благоприятных условий на рынке, НБГ продолжает пополнение резервов. Например, в марте была осуществлена чистая покупка в размере 101,7 млн, в апреле — 266,4 млн, в мае — 245,4 млн, в июне — 266,0 млн, в июле — 416,9 млн, в августе — 199,6 млн, в сентябре — 100,0 млн, в октябре — 167,4 млн. Всего чистые покупки за январь–октябрь 2025 года составили 1 763,3 млн. Статистика чистых покупок за ноябрь будет опубликована 25 декабря.



Международные валютные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны. Долгосрочная политика Национального банка всегда была направлена на накопление международных резервов и эффективное управление резервными активами — показатель, достигнутый по данным за ноябрь, также подтверждает это.



По состоянию на ноябрь 2025 года, доля золота в общих международных валютных резервах составляет 16,5% (961,8 млн долларов США). В результате изменения цен на золото стоимость монетарного золота с момента его приобретения выросла на 461,8 млн долларов США, что подчёркивает правильность стратегии диверсификации резервов Национального банка.



Национальный банк Грузии опубликует обновлённые данные об официальных международных резервах 6 января 2026 года», — говорится в информации Национального банка.







