Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Масштабный антинаркотический рейд провели силовики


05.12.2025   20:12


МВД Грузии сообщило о проведении спецоперации, в рамках которой за последние 48 часов задержали 75 человек.

Детали. Силовики действовали как в столице, так и регионах. Среди арестованных есть и иностранные граждане. Им вменяют реализацию и хранение наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. За данное правонарушение грозит либо до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

В ходе обысков изъяты кокаин, героин, Alpha PVP, MDMA, метадон, суботекс, прегабалин, марихуана и лирика, а также огнестрельное оружие и наличные деньги, отметили в МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна