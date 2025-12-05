Масштабный антинаркотический рейд провели силовики

05.12.2025 20:12





МВД Грузии сообщило о проведении спецоперации, в рамках которой за последние 48 часов задержали 75 человек.



Детали. Силовики действовали как в столице, так и регионах. Среди арестованных есть и иностранные граждане. Им вменяют реализацию и хранение наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. За данное правонарушение грозит либо до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.



В ходе обысков изъяты кокаин, героин, Alpha PVP, MDMA, метадон, суботекс, прегабалин, марихуана и лирика, а также огнестрельное оружие и наличные деньги, отметили в МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





