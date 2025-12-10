Кобахидзе: Грузия должна статью полностью самодостаточной страной в плане производства электроэнергии

10.12.2025 15:13





По словам премьера, в государственных предприятиях, работающих в энергетической сфере, была проведена оптимизация как кадровых ресурсов, так и расходов на проекты, что позволило государству сэкономить единовременно 349 миллионов лари, а в ежегодном разрезе — 25 миллионов лари.



«Как известно, за последние несколько месяцев были проведены крайне важные изменения для улучшения управления в энергетической сфере. В государственных предприятиях энергетического сектора была проведена оптимизация кадров и проектных расходов, что позволило государству сэкономить единовременно 349 миллионов лари и ежегодно — 25 миллионов лари. Естественно, сэкономленные средства полностью пойдут на развитие энергетической системы и, соответственно, экономики.



Параллельно с оптимизацией мы полностью пересмотрели энергетическую политику. В течение нескольких месяцев активно проводился анализ всех существующих в секторе проблем, выявлялись и устранялись недобросовестные практики в разных направлениях.



Как известно, наша стратегическая цель — в среднесрочной перспективе сделать Грузию полностью самодостаточной в обеспечении электроэнергией и страной-экспортером электричества, для чего необходимо быстрое развитие энергетической системы. Для этого нужно устранить все барьеры, мешающие развитию системы», — заявил премьер.



По его словам, цель власти — возобновить все приостановленные процессы, убрать все препятствия, мешающие строительству новых энергетических объектов и росту генерации электроэнергии.



«На сегодняшний день на разных этапах развития находятся энергетические проекты с потенциальной мощностью 15 000 мегаватт. Задача государства — с одной стороны, отсечь спекулятивные проекты, которые не имеют реальной перспективы развития, а с другой — максимально способствовать быстрому развитию всех проектов, у которых есть добросовестный инвестор и компания, ответственно относящаяся к их строительству.



В последние годы даже у таких компаний возникали трудности, которые требуют решения. У нас налажен постоянный диалог с компаниями энергетического сектора и заинтересованными инвесторами, мы прислушиваемся к мнениям специалистов отрасли. На основе этого диалога и консультаций стало ясно, что сектору для развития необходима поддержка государства.



Наша цель — возобновить все приостановленные процессы и устранить все барьеры, мешающие строительству новых объектов и росту генерации электроэнергии. Мы хотим полностью перезагрузить процесс и обновить развитие энергетической системы с чистого листа, с взаимными обязательствами и согласованными сроками», — заявил премьер-министр.







