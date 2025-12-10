|
Премьер Грузии: ЕС не нравится, когда вмешиваются в их дела, но сами активно делают это в Грузии
10.12.2025 15:53
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе снова говорит о «двойных стандарта» европейской бюрократии, отметив, что им не нравится, когда вмешиваются в их дела, но сами «активно вмешиваются в дела Грузии».
Глава грузинского правительства добавил, что они не только вмешиваются, но «пытаются помешать процессу развития страны, что является очень печальным явлением».
Кобахидзе считает, что это свидетельствует о сложной ситуации в европейской бюрократии и что такой подход к Грузии должен быть изменен.
«В противном случае эти люди сами наносят ущерб интересам своих структур, и результатом таких подходов, двойных стандартов является то, что тенденции развития в ЕС являются негативными. Это касается демократии, прав человека и экономики», — заявил премьер.
