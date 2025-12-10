Министр юстиции Грузии принимает участие в министериале Совета Европы

10.12.2025 15:50





Министр юстиции Грузии Паата Салия принимает участие в конференции министров юстиции Совета Европы в Страсбурге.



По информации пресс-службы Минюста, в своём выступлении министр обратил внимание на необходимость защиты прав человека с одной стороны и государственного суверенитета и национальных интересов с другой стороны в процессе формирования и управления миграционной политикой, а также на важность стандартов по вопросам миграции, установленных Страсбургским судом.



В рамках конференции Паата Салия также поделился с коллегами опытом Грузии в сфере управления миграцией.



В конференции, проведённой по инициативе Генерального секретаря Совета Европы, участвуют министры юстиции государств-членов Совета Европы и другие высокопоставленные представители.



По информации пресс-службы Минюста, в ходе визита в Страсбург министр юстиции Грузии проведёт встречи с коллегами-министрами и с председателем Европейского суда по правам человека.





