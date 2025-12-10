|
Кобахидзе: Энергокомпаниям, участвующим в разработке проектов возобновляемой энергии, спишут штрафы на 1 млрд лари
10.12.2025 15:20
Всем компаниям, работающим в энергетическом секторе и участвующим в разработке проектов возобновляемой энергии, будут списаны накопленные перед государством штрафы на общую сумму один миллиард лари», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.
По его словам, развитие энергетической системы тормозят задолженности в виде штрафов и пеней, накопленные компаниями за прошлые годы.
«Именно поэтому мы приняли крайне важное решение о прощении штрафов и пеней с конкретными условиями для компаний, работающих в секторе. Всем компаниям, которые участвуют в разработке проектов возобновляемой энергии, будут списаны накопленные перед государством штрафы на общую сумму один миллиард лари. Что касается условий: чтобы у компаний не возникало искушения продолжать деятельность безответственно и не накапливать новые штрафы, а серьёзно отнестись к государственной инициативе по разгрузке сектора, в случае нарушения обновлённых сроков они будут полностью обязаны уплатить вновь накопившиеся пени и штрафы, при этом восстановятся также штрафы, прощённые нашим сегодняшним решением», — заявил Кобахидзе.
По словам премьера, прощение задолженностей с конкретными условиями преследует две цели.
«С одной стороны, необходимо снять финансовый барьер для компаний в процессе реализации энергетических проектов, а с другой — сохранить у компаний максимальную мотивацию реализовать запланированные проекты в установленные сроки. Прощение задолженностей должно стать началом нового процесса, основанного на взаимном сотрудничестве, но при этом наполненного ответственностью», — отметил Кобахидзе.
