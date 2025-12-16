Министр финансов и глава НБГ провели итоговую встречу с миссией МВФ

Министр финансов Лаша Хуцишвили и президент Национального банка Натия Турнава провели итоговую встречу с миссией Международного валютного фонда, которую возглавляет Алехандро Хайденберг.



Как сообщает Министерство финансов, на встрече стороны рассмотрели вопросы фискальной и монетарной политики, текущую ситуацию в экономике страны и среднесрочные прогнозы.



«Миссия отметила высокую динамику экономического роста Грузии, а также снижение уровня безработицы, при этом был сделан акцент на устойчивых макроэкономических показателях страны. Миссия ожидает, что в следующем году рефинансирование евробондов будет осуществлено без перебоев.



Миссия также приветствует намерение правительства провести реформу государственных предприятий, в рамках которой достигнут значительный прогресс в сфере управления фискальными рисками и финансового надзора за государственными предприятиями.



На встрече также обсуждались консультации, предусмотренные Уставом МВФ (положения статьи IV), которые запланированы на март 2026 года.



Во встрече приняли участие заместители министра финансов Георгий Какауридзе и Екатерине Гунцадзе, вице-президенты Национального банка Екатерина Микабадзе и Екатерина Галдавa, заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе, а также представители Национального банка и миссии МВФ», — говорится в информации, опубликованной Министерством финансов.







