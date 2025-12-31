Рост реального внутреннего валового продукта составил 7.2% - Грузстат

По информации Национальной службы статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, рост реального внутреннего валового продукта составил 7.2%. По сводкам ведомства, тенденция снижения зафиксирована в строительном и энергетическом секторах.



«Грузстат ежегодно проводит предварительные оценки экономического роста, которые рассчитываются на основании ведомственной статистики (оборотов предприятий-плательщиков НДС, фискальных и монетарных данных). Указанные оценки представляют собой международно принятую практику, используемую для получения краткосрочных предварительных оперативных данных. В сферах, где ежегодные данные (например, сельское хозяйство, объем ненаблюдаемой экономики) получить не представляется возможным, оценка сделана со ссылкой на предыдущий период. Кроме того, ежегодно можно корректировать обороты предприятий-плательщиков НДС за предыдущие месяцы, что, соответственно, вызывает и корректировку данных ежемесячной предварительной оценки.



По предварительной оценке, по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год, в ноябре 2025 года рост реального внутреннего валового продукта (ВВП) составил 7.2%, а средний показатель за 11 месяцев 2025 года составил 7.5%. Важный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, деятельность, связанная с недвижимым имуществом, финансовая и страховая деятельность, горнодобывающая промышленность.



Тенденция снижения зафиксирована в строительном и энергетическом секторах», - говорится в информации.





