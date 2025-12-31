Суд приговорил к лишению свободы всех девятерых обвиняемых по делу о пытках 15-летнего активиста протестов

Тбилисский городской суд приговорил к лишению свободы всех девятерых обвиняемых по делу о пытках 15-летнего активиста проевропейских протестов, включая шестерых несовершеннолетних. Прокуратура называет их участниками группы с «фашистской» идеологией.



К 10 годам лишения свободы приговорены предполагаемый лидер группы Леван Абесадзе и ещё один обвиняемый — Гиорги Мумладзе.



По данным прокуратуры, подростка обманом привели в заброшенное здание в Тбилиси, где под угрозой ножей и пистолетов его заставили встать на колени, избивали, унижали и вынудили по видеосвязи извиниться перед «лидером» группы. Видео было записано и опубликовано в соцсетях.



Суд приговорил троих совершеннолетних осуждённых к 10 годам лишения свободы.



Кроме того, троим лицам, не достигшим 18 лет, назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.



Трое обвиняемых, не достигших 16-летнего возраста, приговорены к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.





