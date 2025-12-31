|
Суд приговорил к лишению свободы всех девятерых обвиняемых по делу о пытках 15-летнего активиста протестов
31.12.2025 13:59
Тбилисский городской суд приговорил к лишению свободы всех девятерых обвиняемых по делу о пытках 15-летнего активиста проевропейских протестов, включая шестерых несовершеннолетних. Прокуратура называет их участниками группы с «фашистской» идеологией.
К 10 годам лишения свободы приговорены предполагаемый лидер группы Леван Абесадзе и ещё один обвиняемый — Гиорги Мумладзе.
По данным прокуратуры, подростка обманом привели в заброшенное здание в Тбилиси, где под угрозой ножей и пистолетов его заставили встать на колени, избивали, унижали и вынудили по видеосвязи извиниться перед «лидером» группы. Видео было записано и опубликовано в соцсетях.
Суд приговорил троих совершеннолетних осуждённых к 10 годам лишения свободы.
Кроме того, троим лицам, не достигшим 18 лет, назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Трое обвиняемых, не достигших 16-летнего возраста, приговорены к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.
